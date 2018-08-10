Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров пожаловался Помпео на новые санкции США

Комментариев: 4
Российский министр иностранных дел заявил о категоричном непринятии санкций из-за дела Скрипалей.
Лавров и Помпео во время встречи в Хельсинки
Лавров и Помпео во время встречи в Хельсинки
МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 10 августа, провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил неприятие новых американских санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили "ни единого факта" в подкрепление подобных утверждений.

Кроме того, обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Введение ограничительных мер в Госдепе обещают осуществить в два этапа. Сначала в Россию запретят поставлять ряд американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электроники двойного назначения.

Если же Москва не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия и не согласится допустить международных экспертов, то Вашингтон угрожает снизить уровень дипломатических отношений, сократить внешнюю торговлю между странами и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.

В свою очередь в МИД России заявили, что США идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, и пообещали зеркальные меры.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Сирия, Лавров, санкции, санкции против России, Сергей Скрипаль, Майкл Помпео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Kostos    10.08.2018, 21:50
Оценка:  +1
Kostos
Акакжы "вашим санкциям труба"? Или то тока для залатова тилифона панты?
Терен4М    10.08.2018, 21:48
Оценка:  +1
Терен4М
Дайте ему OFса...
Kostos    10.08.2018, 21:24
Оценка:  +4
Kostos
Какжытак! Ведь санукии тока на пользу!
NUZACHEM    10.08.2018, 21:23
Оценка:  +2
NUZACHEM
ну не принимайте на здоровье)) а они то действуют-рубль валится))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь