Следком Беларуси освободил последнего задержанного журналиста

Следствие по делу БелТА продолжается, а освобожденные главный редактор и корреспондент агентства БелаПАН остаются в статусе подозреваемых.

Главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина вышла на свободу. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на ее коллег.

"Ира, наконец, на свободе", - сообщили журналисты.

Левшина была последней из задержанных фигурантов дела БелТА. По информации БелаПАН, Левшина, как и корреспондент агентства Татьяна Коровенкова, остаются в статусе подозреваемых.

Напомним, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и других СМИ прошли обыски. У Левшиной обыск 9 августа был проведен еще и дома. По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК задерживал и допросил до 20 журналистов - сотрудников tut.by, БелаПАН, Deutsche Welle и других СМИ, большинство были отпущены после допроса.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков. Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БелТА.

В СК Белоруссии сообщили, что расследование данного дела продолжается.

Как сообщается, всего за последние дни в деле БелТА в Следственный комитет республики были доставлены 16 белорусских журналистов из разных изданий, восемь из них отпустили после допросов, других задержали.

Напомним, Галина Уласик и Анна Калтыгина были задержаны 7 августа. В тот же день задержали журналистку TUT.BY Анну Ермаченок, а также главного редактора Марину Золотову.

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