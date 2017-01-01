Греция отозвала своего посла из РФ – СМИ

Ранее правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум гражданам РФ.

Греция отозвала своего посла из Москвы АР



Греция приняла решение об отзыве своего посла Андреаса Фриганаса из Российской Федерации, сообщает Dikaiologitika.

Отмечается, что объявление об отзыве из России Андреас Фриганас получил в пятницу, 10 августа. На место Фриганса назначат другого посла.

В то же время издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было.

Напомним, 11 июля стало известно о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. Также власти страны запретили въезд в Грецию еще двум гражданам РФ.

Причиной для такого решения стали "многочисленные и скоординированные" действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции.

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.

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