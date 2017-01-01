Греция отозвала своего посла из РФ – СМИ
Греция приняла решение об отзыве своего посла Андреаса Фриганаса из Российской Федерации, сообщает Dikaiologitika.
Отмечается, что объявление об отзыве из России Андреас Фриганас получил в пятницу, 10 августа. На место Фриганса назначат другого посла.
В то же время издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было.
Напомним, 11 июля стало известно о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. Также власти страны запретили въезд в Грецию еще двум гражданам РФ.
Причиной для такого решения стали "многочисленные и скоординированные" действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции.
Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.
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