КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению
Северная Корея отвергла все предложения США по ядерному разоружению, в том числе страна отказалась от создания точного временного графика денуклеаризации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Пхеньян назвал предложения Вашингтона "гангстерскими" и настаивает на предварительной отмене американских санкций.
Северная Корея обещает приступить к разоружению после подписания мирного договора.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз предлагал властям КНДР разные варианты по денуклеаризации, в том числе передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Северная Корея каждый раз инициативы отвергала.
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