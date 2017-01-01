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КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению

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Северная Корея отклонила предложения США по денуклеаризации, в том числе касательно выработки точного временного графика данного процесса.
Северная Корея отклонила все требования США по денуклеаризации
Северная Корея отклонила все требования США по денуклеаризации


Северная Корея отвергла все предложения США по ядерному разоружению, в том числе страна отказалась от создания точного временного графика денуклеаризации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Пхеньян назвал предложения Вашингтона "гангстерскими" и настаивает на предварительной отмене американских санкций.

Северная Корея обещает приступить к разоружению после подписания мирного договора.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз предлагал властям КНДР разные варианты по денуклеаризации, в том числе передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Северная Корея каждый раз инициативы отвергала.

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Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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