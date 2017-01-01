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Протесты в Румынии: пострадали почти 250 человек

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В столице Румынии – Бухаресте во время антиправительственной протестной акции пострадали 247 человек.
Акция протеста в Бухаресте
Акция протеста в Бухаресте
 
В Бухаресте прошли протестные акции против действующего правительства, в ходе которых пострадали 247 человек, сообщает News.ro.
 
Все пострадавшие, в том числе девять представителей жандармерии получили медицинскую помощь во время митинга. 16 человек были доставлены в больницы, в их числе четверо правоохранителей.


В Румынии протестовали против правительства
 
Напомним, в пятницу, 10 августа, в столице Румынии состоялся антиправительственный протест. Участники митинга требовали распустить действующее правительство и провести досрочные выборы. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

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Теги: протесты, фото, Румыния, столкновения, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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