Иран испытал баллистическую ракету – СМИ

Ракета Фатех-110 пролетела около 160 км над Ормузским проливом до полигона в иранской пустыне.



Иран провел испытания баллистической ракеты, впервые в 2018 году. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Пуск баллистической ракеты Фатех-110 был произведен близ города Джаска. Ракета пролетела около 160 км над Ормузским проливом до полигона в иранской пустыне.

Пуск засекли американские спутники.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены в январе 2016 года.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон пожалеет о том, что ввел новые санкции против Тегерана.

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