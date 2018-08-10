Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран испытал баллистическую ракету – СМИ

Комментариев: 0
Ракета Фатех-110 пролетела около 160 км над Ормузским проливом до полигона в иранской пустыне.
Иран провел испытания баллистической ракеты
Иран провел испытания баллистической ракеты
Getty Images


Иран провел испытания баллистической ракеты, впервые в 2018 году. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Пуск баллистической ракеты Фатех-110 был произведен близ города Джаска. Ракета пролетела около 160 км над Ормузским проливом до полигона в иранской пустыне.

Пуск засекли американские спутники.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены в январе 2016 года.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон пожалеет о том, что ввел новые санкции против Тегерана

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, баллистическая ракета, запуск ракеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь