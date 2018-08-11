Взрыв произошел на заводе в британском Солсбери

Один человек погиб, еще один остается в критическом состоянии после взрыва на заводе военного оборудования неподалеку от Солсбери.



В результате взрыва на заводе военного оборудования, который находится неподалеку от британского Солсбери, погиб один человек, сообщает Sun.

"Пожар был потушен, на месте работает служба скорой помощи. Один человек погиб, второй доставлен в больницу в критическом состоянии", – приводит газета слова представителя полиции.



Завод находится примерно в пяти км от химлаборатории Портон-Даун.

Правоохранители выясняют, что стало причиной взрыва.

Напомним, в марте в британском Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва отрицает все обвинения.

Позже аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Женщина скончалась в больнице, а мужчина 10 июля пришел в себя.

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