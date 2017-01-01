В Мексике конфисковали почти две тонны кокаина

Лодку с наркотиками обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько.

Военно-морские силы Мексики конфисковали около двух тонн кокаина на судне у южного побережья Тихого океана. Об этом сообщило Associated Press в пятницу, 10 августа.

Отмечается, что лодку, на борту которой оказался кокаин, обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько.

На борту находилось 75 упаковок с кокаином, общий вес которых составил порядка 1,86 тонны.

В результате операции был арестован один человек – гражданин Эквадора.

Ранее на этой неделе в порту Антверпена бельгийские таможенники изъяли полторы тонны кокаина из Колумбии. Эту партию наркотиков оценили на сумму более 75 млн евро.

А накануне в итальянском Палермо обнаружили 20-тонную партию гашиша на судне под панамским флагом. Были задержаны 11 членов экипажа. Все они являются гражданами Черногории. Стоимость гашиша составляет 150-200 млн евро.

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