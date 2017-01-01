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В Идлибе при авиаударах сил Асада погибли 25 человек – СМИ

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Отряды гражданской обороны продолжают искать людей, оказавшихся под обломками разрушенных при бомбардировках зданий.
Ожидается, что число погибших и раненых в Идлибе возрастет
Ожидается, что число погибших и раненых в Идлибе возрастет
Анадолу

В результате ударов авиации правительственных сил Сирии по жилым районам в провинции Идлиб, входящим в зону деэскалации, погибли 25 человек. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на силы гражданской обороны в субботу, 11 августа.

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Массированным бомбардировкам и наземным атакам войск Башара Асада подверглись населенные пункты Тюх, Сукейк, Темения, Хан Шейхун в провинции Идлиб, а также районы Латамне и Латмин в провинции Хомс, районы Туркмендагы в провинции Лазкийе и Урум аль-Кубра на западе Алеппо, – говорится в сообщении.

Отряды гражданской обороны продолжают искать людей, оказавшихся под обломками разрушенных при бомбардировках зданий. Ожидается, что число погибших и раненых возрастет.

Расположенный на юго-западе Сирии Идлиб и прилегающие к нему территории были объявлены зоной деэскалации на межсирийских переговорах в Астане 4-5 мая 2017 года. Однако, несмотря на это регион подвергается периодическим бомбардировкам.

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Ранее сообщалось, что глава Генштаба России Валерий Герасимов направил письмо военному командованию США с предложениями о восстановлении Сирии, однако у американцев этот документ получил "ледяной прием".

Напомним, в Сирии сформирована крупнейшая группировка против сил Асада. Три оппозиционные группировки присоединились к Фронту национального освобождения, число бойцов которого достигло 100 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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