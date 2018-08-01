Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Землетрясение в Индонезии: число жертв приближается к 400

Комментариев: 0
Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
Разрушения на острове Ломбок
Разрушения на острове Ломбок

В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 389 человек. Такие последние данные сообщают западные СМИ со ссылкой на данные местных властей.

В частности, 387 из них погибли на этом острове, а еще двое – на Бали. При этом ожидается, число жертв в ближайшие дни продолжит увеличиваться.

Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Это составлет около 10% населения острова Ломбок.

Кроме того, установлено, что в результате подземных толчков уровень острова Ломбок поднялся на 25 сантиметров.

Напомним, 5 августа в Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Ранее сообщалось о 347 жертвах и тысяче пострадавших. Большая часть разрушений пришлась на северную часть острова.

Позже в сети опубликовали видео людей, спасающихся от землятресения в Индонезии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Землетрясения, Индонезия, острова, остров, жертвы, погибли, землетрясение, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь