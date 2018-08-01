Землетрясение в Индонезии: число жертв приближается к 400

Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 389 человек. Такие последние данные сообщают западные СМИ со ссылкой на данные местных властей.

В частности, 387 из них погибли на этом острове, а еще двое – на Бали. При этом ожидается, число жертв в ближайшие дни продолжит увеличиваться.

Травмы получили около 13 тысяч человек. Еще почти 390 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Это составлет около 10% населения острова Ломбок.

Кроме того, установлено, что в результате подземных толчков уровень острова Ломбок поднялся на 25 сантиметров.

Напомним, 5 августа в Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Ранее сообщалось о 347 жертвах и тысяче пострадавших. Большая часть разрушений пришлась на северную часть острова.

Позже в сети опубликовали видео людей, спасающихся от землятресения в Индонезии.

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