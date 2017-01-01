Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Румынии осудил силовой разгон протестующих

Комментариев: 0
Клаус Йоханнис Йоханнис потребовал от министра внутренних дел Румынии объяснить непропорциональное применение силы.
Антиправительственный митинг в Бухаресте
Антиправительственный митинг в Бухаресте

Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с осуждением силового разгон акции протеста на площади Победы в Бухаресте, в результате чего пострадали сотни людей. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в субботу, 11 августа.

В частности, Йоханнис назвал силовой разгон протестов неприемлемым для настоящей демократии.

Читай также: В Румынии прошли протесты, полиция применила слезоточивый газ

"Настоящая демократия предусматривает право каждого человека на протест, но насилие неприемлемо независимо от политического выбора. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, сильно непропорциональное действиям большинства людей на площади Победы", – написал Йоханнис.

Кроме того, он потребовал от министра внутренних дел Румынии объяснить применение силы.

Напомним, в пятницу, 10 августа, в Бухаресте состоялся антиправительственный митинг. По данным местных СМИ, в акции принимали участие более 100 тысяч человек.

Участники митинга требовали распустить действующее правительство и провести досрочные выборы. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

По последним данным, в результате действий силовиков пострадали не менее 440 человек.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: митинг, президент, протесты, Румыния, полиция, протест, акции протеста, Бухарест, пострадавшие, разгон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь