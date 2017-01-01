Российский крейсер зашел в Средиземное море

Поход крейсера Маршал Устинов и БПК Североморск начался 5 июля. Корабли преодолели более шести тысяч морских миль.

Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера Маршал Устинов и большого противолодочного корабля Североморск завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Северного флота.

"На переходе морем экипажи кораблей продолжали плановую боевою подготовку. В Атлантике экипаж ракетного крейсера Маршал Устинов провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств. А экипаж БПК Североморск отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 км, корабли Северного флота выполнили в темное время суток в условиях интенсивного судоходства".

За время выхода из главной базы флота в Североморске, который состоялся 5 июля, боевые корабли преодолели более шести тысяч морских миль.

Ранее в российском Санкт-Петербурге десантный катер столкнулся с опорой Благовещенского моста во время военно-морского парада. Судно снесло течением от впереди идущих кораблей.

Напомним, в июле корабли Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море.

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