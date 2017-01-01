Эрдоган пригрозил США поиском новых союзников

Турция и США 60 лет являются союзниками по НАТО. Но сейчас американские власти не способны с уважением отнестись к опасениям турецкого народа, считает Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти США пересмотреть отношение к Анкаре, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.

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Об этом говорится в статье турецкого лидера, опубликованной в New York Times, сообщает Анадолу в субботу, 11 августа.

Эрдоган напонил, что Турция и США уже 60 лет являются стратегическими партнерами и союзниками по НАТО. Но сейчас американские власти не способны понять и с уважением отнестись к опасениям турецкого народа.

"Вашингтон, пока не стало слишком поздно, должен отказаться от ошибочного мнения о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем, что у Турции есть альтернативы. Если Вашингтон не откажется от однобокого и неуважительного курса, то Турция будет искать новых друзей и союзников", – написал Эрдоган.

Он напомнил о разногласиях между США и Турцией относительно деятельности проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и которого Анкара обвиняет его в организации неудавшейся попытки переворота в 2016 году и тщетно требует его выдачи.

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Важными проблемами Эрдоган считает оказываемую США поддержку военизированным формированиям курдов в Сирии, а также историю с американским пастором Эндрю Брансоном, которого в Турции намерены судить за шпионаж и поддержку терроризма.

"Если США не начнут уважать суверенитет Турции и не покажут, что осознают, с какими угрозами сталкивается наша нация, то наше партнерство может оказаться под вопросом", – резюмировал Эрдоган.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экономические нападки США нанесли непоправимый удар по взаимоотношениям с Турцией "и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

Напомним, американский президент Дональд Трамп распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции. Теперь они составят 50% и 20% соответственно.