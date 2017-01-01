Депортированная месяц назад украинка вернулась в Германию

Медсестра из Донбасса Светлана К. по решению суда вернулась с дочерью на территорию Германии.

Гражданка Украины Светлана К., неправомерно депортированная около четырех недель назад из Нюрнберга, вернулась в Германию. Утром в субботу, 11 августа, она вместе с дочерью прилетела обратно в Нюрнберг.

Об этом сообщила представитель евангелической церкви в Фюрте Анетте Райхштайн в интервью агентству dpa.

Отмечается, что муж и взрослый сын К. прилетят в другой день. Евангелический приход Санкт-Мартин в Фюрте в 2016 году предоставляла семье, уехавшей из Донецка в связи в вооруженным конфликтом, церковное убежище на два месяца, а впоследствии также осуществляла поддержку в связи с депортацией.

Напомним, в конце июля Высший административный суд Баварии удовлетворил ходатайство дипломированной медсестры из Донбасса, депортированной из Германии, и разрешил ей. Решение суда распространяется также на членов ее семьи. Светлана К. аргументировала неправомочность подобного решения тем, что в 2016 году начала трехлетнее обучение по специальности "уход за больными людьми и престарелыми".

В своем решении суд раскритиковал действия ведомства по делам иностранцев, отвечающего "за полноценный сбор фактов и оценку документов", расценив их как "непредсказуемое ведение дел".

Баварское отделение социальной службы евангелической церкви Германии Diakonie призвало запретить высылку беженцев, работающих в сфере ухода за больными. Глава Diakonie Михаэль Баммэссель назвал граничащей с "безумием" депортацию мотивированных, профессионально подготовленных мигрантов, в то время как службы по уходу из-за нехватки персонала на местах вынуждены отказывать нуждающимся.

Ранее в Эстонии выслали четырех украинцев, которые нелегально работали на одной из строек возле города Раквере.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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