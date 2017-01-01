Статуе святого 12 века нарисовали кошачьи усы

Скульптуру очищают от краски с помощью лазерных технологий. Вандалам грозит штраф в 150 тысяч евро.

В Испании полиция разыскивает вандалов, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела 12 века кошачьи усы, сообщает Local.

Вероятно вандалы были фанатами группы Kiss, а кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера.

Испанские правоохранительные органы в официальном Twitter попросила граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.

"Собор Сантьяго - это объект Всемирного наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением", - говорится в сообщении.

Всемирное наследие. Чем ЮНЕСКО пополнил список

IMPORTANTE, DIFUSI'ON POR FAVOR

La Catedral de Santiago es Patrimonio de la Humanidad. Nos pertenece a todos. Estas pintadas, adem'as de una falta absoluta de respeto o civismo, son DELITO.

Ay'udanos a encontrar al responsable/s.



Si sabes algo: 091 pic.twitter.com/bIXDVf6JDu — Polic'ia Nacional (@policia) 6 августа 2018 г.

Также стало известно, что скульптуру уже начали очищать от краски. Для этого используют лазерные технологии.

В Одессе злоумышленник украл памятник "коту-геймеру", установленный 4 июля на лавке в переулке Маяковского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet