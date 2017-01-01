Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Статуе святого 12 века нарисовали кошачьи усы

Комментариев: 0
Скульптуру очищают от краски с помощью лазерных технологий. Вандалам грозит штраф в 150 тысяч евро.
Вероятно вандалы были фанатами группы Kiss
Вероятно вандалы были фанатами группы Kiss
Policia Nacional

В Испании полиция разыскивает вандалов, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела 12 века кошачьи усы, сообщает Local.

Вероятно вандалы были фанатами группы Kiss, а кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера.

Испанские правоохранительные органы в официальном Twitter попросила граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.

"Собор Сантьяго - это объект Всемирного наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением", - говорится в сообщении.

Всемирное наследие. Чем ЮНЕСКО пополнил список

 

Также стало известно, что скульптуру уже начали очищать от краски. Для этого используют лазерные технологии.

В Одессе злоумышленник украл памятник "коту-геймеру", установленный 4 июля на лавке в переулке Маяковского. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, фото, вандализм, Kiss
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь