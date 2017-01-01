РФ отрицает "катастрофическое" состояние Сенцова

Режиссер в письменной форме отказался от предложенной госпитализации, показаний к ней не установлено, заявили во ФСИН России.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ отрицает сообщения об ухудшении состояния украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России, сообщает РБК.



"На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается", - отметили во ФСИН.

Там также добавили, что режиссер в письменной форме отказался от предложенной госпитализации, показаний к ней не установлено.



8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова "катастрофическое". По ее словам, Сенцов написал ей в письме, что "конец близок".

9 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова, полученные от российской коллеги Татьяны Москальковой. Она также добавила со ссылкой на российского омбудсмена, что его состояние является удовлетворительным.

10 августа адвокат Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова могут отказать органы.

Западные страны призывают Россию отпустить украинцев, которыех незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Олег Сенцов, приговоренный в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима, объявил голодовку 14 мая 2018 года. Он требует отпустить всех граждан Украины, которых, по его мнению, удерживают в России по политическим мотивам.