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Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро

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Призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой обвалился на фоне ухудшений отношений с США.
Курс турецкой лиры падает
Курс турецкой лиры падает

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции обменять доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру, сообщает Reuters.

Призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой обвалился на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с США.

Без газа и F-35. Конфликт между США и Турцией

Общаясь со своими сторонниками, Эрдоган также выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон сделал выбор в пользу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции по обвинениям в терроризме, а не союзника по НАТО.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал власти США пересмотреть отношение к Турции, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.

 

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Теги: США, НАТО, Турция, доллар, обмен валют, курс доллара сегодня
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Источник: korrespondent.net

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