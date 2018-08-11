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Трамп съел секретную записку - бывшая сотрудница

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В своей книге "Разрушенный: инсайдерская информации о Белом доме Трампа" Ньюман написала, что инцидент произошел в начале 2017 года.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty

Бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман рассказала, что президент США Дональд Трамп в 2017 году съел записку с "деликатной" информацией, сообщает Washington Post.

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Она занимала пост директора по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением.

В своей книге "Разрушенный: инсайдерская информации о Белом доме Трампа" она написала, что инцидент произошел в начале 2017 года.

Маниголт-Ньюман пишет, что привела адвоката Трампа Майкла Коэна в Овальный кабинет, где ему была назначена встреча с президентом. Маниголт-Ньюман отметила, что случайно заметила, как президент прожевывает кусочек бумажки, когда она провожала адвоката из кабинета американского лидера.

"Я видела, как он кладет в рот записку. Трамп всегда был гермофобом. Я была шокирована, когда увидела, как он жевал и проглатывал бумагу. На ней, скорее всего, было что-то очень, очень, деликатное", - написала Ньюман.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга "наполнена ложью и ложными обвинениями". По ее словам, Маниголт-Ньюман всегда говорила позитивные вещи про Трампа в то время, когда сама работала в администрации президента.

В июне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что у Трампа есть привычка рвать бумагу и бросать ее в урну или на пол. По словам бывшего сотрудника Белого дома Соломона Ларти, иногда американский президент рвет бумаги напополам, а иногда и на мелкие кусочки, похожие на конфетти.

Ранее сообщалось, что в Голливуде неизвестный уничтожил на Аллее славы звезду Трампа

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Теги: Белый Дом, инцидент, Дональд Трамп, секретные файлы
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Источник: РБК

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Комментариев (1)
Dmitriy7    11.08.2018, 21:30
Оценка:  0
Dmitriy7
мир там или за тем он
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