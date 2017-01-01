Лесные пожары в Греции стал самыми смертоносными за 100 лет

Всего погибли 94 человека.

Жертвами лесных пожаров в столичном регионе Греции, которые бушевали 23-24 июля, стали уже 94 человека. Об этом сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на пожарную службу Греции.

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Согласно сообщению, всего в больницах после пожаров скончались 11 человек, 30 пострадавших все еще остаются на больничных койках.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв пожаров – самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец.

Также еще тела двоих погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.

Напомним, ранее в Греции из-за пожаров ушел в отставку министр.