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В Индонезии исчез самолет с пассажирами

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Связь с пилотами была прервана.
Связь с самолетом была потеряна
Связь с самолетом была потеряна
CH-Aviation

В восточной провинции Папуа в горном районе Индонезии была потеряна связь с самолетом Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air. На борту находились девять человек, сообщает АР.

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“Легкий частный самолет с девятью людьми на борту пропал в субботу в горной местности индонезийской восточной провинции Папуа“, - говорится в сообщении.

Самолет осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в Оксибили на границе с Папуа Новой Гвинеей.

Местные власти отправили спасателей на возможное место аварии, о котором сообщили жители одного из сел. По их словам, они слышали громкие звуки и взрывы.

На борту самолета находились двое пилотов и семеро пассажиров. Среди пассажиров был ребенок. Самолет потерял связь незадолго до запланированного контакта пилотов с диспетчерским пунктом в Оксибили.

Напомним, ранее сообщалось, что в США разбился угнанный пассажирский самолет.

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Теги: самолет, Индонезия
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