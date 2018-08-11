В Сирии атаковали российскую авиабазу

Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами, заявила российская сторона.

Сирийские незаконные вооруженные формирования попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотника. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков, сообщает Лента.Ру.

"11 августа в темное время суток средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации", - сказал он.

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Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет, сказал Цыганков.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о новом вооружении России и о его применении во время сирийского кампании.

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