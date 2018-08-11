Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сирии атаковали российскую авиабазу

Комментариев: 1
Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами, заявила российская сторона.
Российская авиабаза в Сирии
Российская авиабаза в Сирии

Сирийские незаконные вооруженные формирования попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотника. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков, сообщает Лента.Ру.

"11 августа в темное время суток средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации", - сказал он.

Интенсивная борьба. Чем Россия атакует США в Сирии

Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет, сказал Цыганков.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о новом вооружении России и о его применении во время сирийского кампании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, беспилотник, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Letohradek    11.08.2018, 23:15
Оценка:  -1
Letohradek
А как же кривизна земной поверхности?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь