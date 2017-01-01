На сайте Белого дома разместили петицию об освобождении Сенцова
На сайте петиций в администрацию президента США разместили обращение с призывом спасти украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 90 дней. Соответствующая петиция зарегистрирована 9 августа.
До 8 сентября петицию должны подписать 100 тысяч человек, чтобы Белый дом сделал официальное заявление по этому поводу.
"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину о немедленном освобождении Олега Сенцова... Теперь настало время для Америки высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России", - говорится в тексте обращения.
В данный момент петицию подписали более тысячи человек.
Накануне врачи из больницы Лабытнанги провели многочасовой консилиум у Олега Сенцова. Ранее его сестра Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" Сенцова, который, по ее словам, уже не встает с постели.
Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.
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