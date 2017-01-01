В Индонезии пропал пассажирский самолет

На борту воздушного судна находились двое пилотов и семеро пассажиров, среди них был ребенок.

В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту

В субботу, 11 августа, в горном регионе восточной провинции Папуа в Индонезии была потеряна связь с частным самолетом, на борту которого находилось девять человек, сообщает агентство АР.

Как отмечается, на борту воздушного судна находились двое пилотов и семеро пассажиров. В соответствии со списком пассажиров, среди них был ребенок. Самолет потерял связь незадолго до общения пилотов с диспетчерским пунктом в Оксибили.

Сообщается, что швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в районе Бовен Дигул к Оксибили, районной столице Пегунунган Бинтанг, что граничит с Папуа Новой Гвинеей.

"Легкий частный самолет с девятью людьми на борту пропал в субботу в горной местности индонезийской восточной провинции Папуа", - говорится в сообщении.

Местная власть отправила спасателей на возможное место аварии, о котором сообщили местные жители одного из сел. По их словам, они слышали громкие звуки и взрывы.

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