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Появилось видео с места крушения самолета в Сиэтле

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На видео показаны горящие обломки самолета Bombardier Q400, который был угнан работником аэропорта Сиэтла.

В сети появилось видео с места крушения угнанного в Сиэтле пассажирского самолета. Запись в своем Twitter опубликовал журналист NBC Джалин Вонг.

Отметим, на видео показаны горящие обломки самолета Bombardier Q400, который был угнан работником аэропорта Сиэтла. Крушение самолета в лесной зоне привело к серьезному пожару.

Угнанный самолет Bombardier Q400 взлетел с аэропорта между городами Сиэтл и Такома в 20.00 10 августа по местнмоу времени и разбился спустя 90 минут.

Угонщиком оказался 29-летний сотрудник авиакомпании Horizon Air. На перехват самолета были отправлены два истребителя. Власти заявили, что инцидент не связан с терроризмом. 

Угон самолета в Сиэтле: опубликован разговор

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Теги: авиакатастрофа, самолет, видео, пожар, угон, Сиэтл
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Источник: korrespondent.net

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