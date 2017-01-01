Появилось видео с места крушения самолета в Сиэтле
В сети появилось видео с места крушения угнанного в Сиэтле пассажирского самолета. Запись в своем Twitter опубликовал журналист NBC Джалин Вонг.
Отметим, на видео показаны горящие обломки самолета Bombardier Q400, который был угнан работником аэропорта Сиэтла. Крушение самолета в лесной зоне привело к серьезному пожару.
#BREAKING #SeaTac airline employee steals Horizon passenger plane and then crashes on island in #PugetSound . No passengers believed to be onboard. https://t.co/Bseqx6tIoe @nbcbayarea #AlaskaAir pic.twitter.com/q1zE5A6Mem— Janelle Wang (@janellewang) 11 августа 2018 г.
Угнанный самолет Bombardier Q400 взлетел с аэропорта между городами Сиэтл и Такома в 20.00 10 августа по местнмоу времени и разбился спустя 90 минут.
Угонщиком оказался 29-летний сотрудник авиакомпании Horizon Air. На перехват самолета были отправлены два истребителя. Власти заявили, что инцидент не связан с терроризмом.
Угон самолета в Сиэтле: опубликован разговор
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