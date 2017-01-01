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Меркель: Соглашение по мигрантам - нежизнеспособно

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Согласно действующим нормам, за мигранта отвечает та страна Евросоюза, где он впервые пересек внешнюю границу ЕС.
Меркель считает Дублинское соглашение о мигрантах нежизнеспособным
Меркель считает Дублинское соглашение о мигрантах нежизнеспособным

Канцлер Германии Ангела Меркель считает нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, которое предполагает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.

"В теории ни один мигрант или беженец не должен бы добраться до Германии", - заявила она в субботу, 11 августа, после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Санлукаре-де-Баррамеда, сообщает DW.

Однако, по словам германского канцлера, это не соответствует действительности, поэтому страны ЕС должны работать над тем, чтобы разработать "справедливую систему распределения" беженцев и сообща организовать их возвращение.

Меркель вновь высказалась за то, чтобы решать вопрос беженцев совместными усилиями. "Ни одна страна не может избежать этой задачи", - добавила она.

Напомним, 28-29 июня страны ЕС согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении.

Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.

У Меркель и Орбана разногласия в вопросе миграции

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Теги: Меркель, беженцы, мигранты, Ангела Меркель, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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