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В Лондоне умер нобелевский лауреат по литературе

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На 86-м году жизни скончался британский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол.
Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол
Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер на 86-м году жизни. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщила ВВС.

Отмечается, что писатель скончался в своем доме в кругу семьи. Причина смерти не называется.

"Он был гигантом во всем, чего достигал, и он умер в окружении тех, кого он любил", - сообщила супруга покойного Надира. По ее словам, Найпол "прожил жизнь, которая была полна удивительного творчества".

Найпол, британец индийского происхождения, родился на островах Тринидад и Тобаго, которые в то время были британской колонией, закончил Оксфордский университет.

Найпол написал романы "Дом для мистера Бисваса" и "Территория тьмы". В 1971 году он стал лауреатом Букеровской премии, а в 2001 году - Нобелевской премии.

Ранее в Швеции в возрасте 95 лет скончался Арвид Карлссон, шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине.

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Теги: литература, Британия, смерть, Нобелевская премия
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Источник: korrespondent.net

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