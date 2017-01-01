Армения готова к переговорам по Нагорному Карабаху

Правительство "выразило политическую готовность конструктивно продолжить переговорный процесс".

Пашинян заявил, что Армения готова к переговорам по Карабаху

Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но для их продолжения нужны предпосылки, заявил премьер республики Никол Пашинян, передает Интерфакс-Украина.

"Я отмечал, что мы готовы к любому развитию событий, в том числе и к переговорам. В то же время все мы понимаем, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки",- сказал Пашинян в субботу журналистам во время посещения Тавушского района.

"Мы выразили нашу политическую готовность конструктивно продолжить переговорный процесс в рамках наших политических обязательств и в контексте национальных интересов Армении", - отметил он.

Напомним, в июне Пашинян объявил о новом этапе отношений между Ереваном и Москвой. Он подчеркнул, что правительство страны заинтересовано в сотрудничестве во всех сферах.

Парламент Армении 8 мая избрал лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet