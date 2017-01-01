Помпео обсудил с главой МИД Канады ситуацию в Украине

Государственный секретарь США и Христей Фриланд также поговорили о споре между Саудовской Аравией и Канадой.

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Канады Христей Фриланд.

Как сообщает сайт Госдепа, одной из тем беседы была Украина.

"Госсекретарь Майкл Помпео пообщался сегодня с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Они обсудили спор между Саудовской Аравией и Канадой по поводу призыва Канады к освобождению активистов. Секретарь также обсудил Иран и Украину", - сообщили в Госдепе.

Напомним, Эр-Рияд отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон грата канадского посла в стране из-за позиции МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии.

Кроме того, королевство объявило о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, прекратило программы по оказанию медицинской помощи в Канаде, а также приостановило совместные образовательные программы с Канадой.

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