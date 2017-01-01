В Тель-Авиве протестовали против закона о еврейском государстве
В Тель-Авиве в субботу, 11 августа, прошла демонстрация против закона о национальном еврейском государстве. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек.
Демонстранты выкрикивали на арабском и иврите "Равенство" и "Апартеид не пройдет". Участники акции обеспокоены возможной дискриминацией по национальному признаку.
По словам депутата арабского происхождения, демонстрация является "вступлением к дальнейшим протестам против закона". Ранее ряд ушедших в отставку высокопоставленных политиков и представителей сил безопасности выступили с резкой критикой закона. В судах страны на рассмотрении находятся пять исков против спорного закона.
Принятый Кнессетом в июле закон предполагает, что исторической родиной еврейского народа является Израиль, а право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения.
Cмотрите фотогалерею: В Тель-Авиве протестовали против закона о еврейском государстве
Кроме того, закон наделает иврит статусом единственного официального языка государства. Арабский язык получил "специальный статус", который позволит в дальнейшем использовать его в государственных учреждениях.
Источник: Русская служба DW
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