В Тель-Авиве протестовали против закона о еврейском государстве

Участники акции опасаются дискриминации по национальному признаку. Принятый Кнессетом закон предполагает, что право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения Израиля.

Демонстранты на площади в Тель-Авиве 11 августа 2018 года Т. Ньюберг

В Тель-Авиве в субботу, 11 августа, прошла демонстрация против закона о национальном еврейском государстве. В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек.

Демонстранты выкрикивали на арабском и иврите "Равенство" и "Апартеид не пройдет". Участники акции обеспокоены возможной дискриминацией по национальному признаку.

По словам депутата арабского происхождения, демонстрация является "вступлением к дальнейшим протестам против закона". Ранее ряд ушедших в отставку высокопоставленных политиков и представителей сил безопасности выступили с резкой критикой закона. В судах страны на рассмотрении находятся пять исков против спорного закона.

Принятый Кнессетом в июле закон предполагает, что исторической родиной еврейского народа является Израиль, а право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения.

Кроме того, закон наделает иврит статусом единственного официального языка государства. Арабский язык получил "специальный статус", который позволит в дальнейшем использовать его в государственных учреждениях.

Источник: Русская служба DW

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