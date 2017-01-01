В Румынии продолжаются протесты против коррупции

В демонстрации на площади Победы в Бухаресте участвуют свыше 15 тысяч человек. На акции протеста накануне жандармерия применила водометы и слезоточивый газ.

Протестующие у здания правительства в Бухаресте 11 августа 2018 года

В столице Румынии в субботу, 11 августа, продолжились протесты против политики правящей Социал-демократической партии. В демонстрации на площади Победы в Бухаресте приняли участие более 15 тысяч человек.

Протестующие с криками "Отставка!" размахивали флагами Румынии и Евросоюза. Движение на прилегающих к площади улицах ограничено, сообщает информационное агентство Agerpres.

Накануне в протестах в Бухаресте участвовали несколько десятков тысяч человек. Многие участники - живущие за рубежом граждане Румынии. Менее крупные акции состоялись в городах Сибиу и Тимишоара.

После действий жандармерии, которая применила водометы и слезоточивый газ, свыше 400 человек обратились за медицинской помощью. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил поведение жандармов, а прокуратура возбудила уголовное дело из-за их действий.

Напомним, в пятницу, 10 августа, в Бухаресте состоялся антиправительственный митинг. По данным местных СМИ, в акции принимали участие более 100 тысяч человек.

По последним данным, в результате действий силовиков пострадали не менее 440 человек.

Источник: Русская служба DW

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