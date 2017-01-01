Россия отрицает перевод Сенцова из колонии

Ранее российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Сенцовым на борту вылетел из города Салехард.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги.

"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - цитирует российское агентство ТАСС заявление ведомства.

Ранее журналистка российского издания «Новая газета» Виктория Ивлева заявила, что самолет с Сенцовым вылетел из города Салехард. В своем сообщении в Facebook журналистка высказала надежду, что украинца вывезут в Киев.

До этого в России также опровергли сообщения об ухудшении состояния здоровья Сенцова.

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