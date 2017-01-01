В Германии сократилось число нападений на беженцев

За первое полугодие 2018 года в ФРГ совершены 627 нападений на беженцев и 77 - на их временные общежития.

В первом полугодии 2018 года в Германии значительно сократилось число нападений на беженцев и на временные общежития, в которых они размещены. По данным МВД Германии, с января по июнь в стране зарегистрировано в общей сложности 704 подобные 704 атаки, из них - 627 нападений на людей и 77 на общежития.

При этом 120 человека получили ранения, сообщает в воскресенье, 12 августа, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) и другие издания медиагруппы Funke со ссылкой на ответ ведомства на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

При этом за весь 2017 год зарегистрировано более 2200 нападений на беженцев и на центры их временного размещения, в 2016-м - более 3500, указывают издания. В числе таких нападений министерство указывает нанесение телесных повреждений, поджоги, порчу имущества, разжигание межнациональной розни и оскорбления.

Ранее сообщалось, что в Италии обвиняют волонтеров в пособничестве нелегальной миграции.

Источник: Русская служба DW

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