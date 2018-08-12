"Спросите у дедушек": Шойгу на росТВ пригрозил немцам

Министр обороны РФ агрессивно прокомментировал заявление главы Минобороны Германии о необходимости разговаривать с Россией с позиции силы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире РосТВ призвал спросить “мнение дедушек“, агрессивно прокомментировав заявление главы Минобороны Германии о необходимости разговаривать с Россией с позиции силы.

Об этом он рассказал в интервью российскому каналу Россия 24.

Журналист упомянул апрельское заявление главы Минобороны ФРГ о необходимости говорить с Москвой “с позиции единства и силы“.

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“Что касается высказываний - ну если говорить конкретно о Германии, то на мой взгляд, прежде чем говорить такие слова, надо все-таки как-то вернуться в историю“, - сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что сегодня правительство и президент РФ уделяют вооруженным силам массу внимания.

“Что касается разговора с позиции силы, ну опять же, вернитесь в историю. Если сами не читаете, ну спросите у дедушек, каково это - разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать“, - заключил глава Минобороны РФ.

Ранее, в июле, Сергей Шойгу перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заявил о том, что прямой военный конфликт между РФ и Украиной невозможен.