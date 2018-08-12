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В РФ рассекретили приказ Сталина бомбить Берлин в 1941 году

Комментариев: 3
Советская авиация в соответствии с приказом выполнила несколько налетов на столицу нацистской Германии с аэродромов в Эстонии.
Также были опубликованы документы по советским самолетам
Также были опубликованы документы по советским самолетам
topwar.ru

Минобороны РФ приурочило к Дню авиации публикацию документов времен Второй мировой войны, среди которых и рукописный приказ о бомбардировке Берлина, написанный под диктовку Иосифа Сталина. 

Документ был подписан с 8 на 9 августа и обязывал осуществить налет на Берлин, передает РБК.

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Советская авиация в соответствии с приказом выполнила несколько налетов на столицу нацистской Германии с аэродромов в Эстонии. Части самолетов удалось в результате долететь до Берлина и сбросить там бомбы. Прекратить атаки пришлось уже после того, как немецкая армия в конце августа - начале сентября заняла Таллин и острова Моонзундского архипелага.

Среди других опубликованных документов - наградные документы, раскрывающие подвиги летчиков - героев Советского Союза. Отдельная часть расшифрованных документов посвящена Екатерине Зеленко. Она командовала группой бомбардировщиков, уничтожавшей немецкие танки. Зеленко совершила воздушный таран и погибла осенью 1941 года в бою под Ромно.

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Также были опубликованы аналитические документы по советским самолетам времен войны. В них лучшим самолетом назывался По-2, “простой в ремонте и надежный в воздухе“.

По-2 был создан группой под руководством конструктора Николая Поликарпова в конце 1920-х годов. Самолет успешно действовал на фронтах. 59 летавших на не были удостоены звания Герой Советского Союза.

Ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире РосТВ призвал спросить “мнение дедушек“, агрессивно прокомментировав заявление главы Минобороны Германии о необходимости разговаривать с Россией с позиции силы.

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Теги: Россия, Берлин, Сталин, Вторая мировая война, архив, бомбежка
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Комментариев (3)
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Mr.rew    12.08.2018, 13:33
Оценка:  0
Mr.rew
Да Вы шта, приказ бомбить Берлин? Как у Сталина рука поднялась, они же няшки....
Rabyshkin    12.08.2018, 13:41
Оценка:  0
Rabyshkin
Нет вечных друзей и вечных врагов. Есть вечные интересы
sharry61    12.08.2018, 12:38
Оценка:  +1
sharry61
И зачем нужно было засекречивать так долго эту информацию,да и вообще засекречивать ее?
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