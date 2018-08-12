В РФ рассекретили приказ Сталина бомбить Берлин в 1941 году

Советская авиация в соответствии с приказом выполнила несколько налетов на столицу нацистской Германии с аэродромов в Эстонии.

Также были опубликованы документы по советским самолетам topwar.ru

Минобороны РФ приурочило к Дню авиации публикацию документов времен Второй мировой войны, среди которых и рукописный приказ о бомбардировке Берлина, написанный под диктовку Иосифа Сталина.

Документ был подписан с 8 на 9 августа и обязывал осуществить налет на Берлин, передает РБК.

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Советская авиация в соответствии с приказом выполнила несколько налетов на столицу нацистской Германии с аэродромов в Эстонии. Части самолетов удалось в результате долететь до Берлина и сбросить там бомбы. Прекратить атаки пришлось уже после того, как немецкая армия в конце августа - начале сентября заняла Таллин и острова Моонзундского архипелага.

Среди других опубликованных документов - наградные документы, раскрывающие подвиги летчиков - героев Советского Союза. Отдельная часть расшифрованных документов посвящена Екатерине Зеленко. Она командовала группой бомбардировщиков, уничтожавшей немецкие танки. Зеленко совершила воздушный таран и погибла осенью 1941 года в бою под Ромно.

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Также были опубликованы аналитические документы по советским самолетам времен войны. В них лучшим самолетом назывался По-2, “простой в ремонте и надежный в воздухе“.

По-2 был создан группой под руководством конструктора Николая Поликарпова в конце 1920-х годов. Самолет успешно действовал на фронтах. 59 летавших на не были удостоены звания Герой Советского Союза.

Ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире РосТВ призвал спросить “мнение дедушек“, агрессивно прокомментировав заявление главы Минобороны Германии о необходимости разговаривать с Россией с позиции силы.