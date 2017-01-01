Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индонезии разбился пропавший самолет, восемь жертв

Комментариев: 0
Выживший ребенок был госпитализирован в больницу в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщаются.
Швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет
Швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет
wikipedia.org

Единственным выжившим в результате крушения легкомоторного самолета в восточной провинции Индонезии Папуа является 12-летний мальчик, 8 человек погибли. Об этом сообщает агенство Associated Press.

По словам чиновников, самолет разбился возле аэропорта Оксибил. Выживший ребенок был госпитализирован в больницу. Известно, что он был в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщались.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

В Швейцарии разбился уже третий за неделю самолет

Ранее сообщалось, что в Папуа потеряна связь с легкомоторным самолетом с девятью людьми на борту. Швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в районе Бовен Дигул к Оксибили, районной столице Пегунунган Бинтанг, что граничит с Папуа-Новой Гвинеей.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Индонезия, жертвы, пропал без вести
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь