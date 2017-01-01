В Индонезии разбился пропавший самолет, восемь жертв

Выживший ребенок был госпитализирован в больницу в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщаются.

Единственным выжившим в результате крушения легкомоторного самолета в восточной провинции Индонезии Папуа является 12-летний мальчик, 8 человек погибли. Об этом сообщает агенство Associated Press.

По словам чиновников, самолет разбился возле аэропорта Оксибил. Выживший ребенок был госпитализирован в больницу. Известно, что он был в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщались.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

В Швейцарии разбился уже третий за неделю самолет

Ранее сообщалось, что в Папуа потеряна связь с легкомоторным самолетом с девятью людьми на борту. Швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в районе Бовен Дигул к Оксибили, районной столице Пегунунган Бинтанг, что граничит с Папуа-Новой Гвинеей.

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