Жертвами наводнения в Индии стали 37 человек

Чтобы избавиться от лишней воды, местная власть вынуждена была открыть шлюзы в 27 водохранилищах.

Сильные наводнения накрыли штат Керала в Индии и привели к гибели 37 человек. Еще около 36 тысяч человек были эвакуированы, сообщает The Guardian.

"Штат Керала, известный своими курортами, страдает от муссонов ежегодно, однако в этот раз дожди были особенно сильными. Они привели к переполнению водоемов и наводнениям, из-за которых погибли уже 37 человек, а около 36 тысяч местных жителей были эвакуированы в 350 временных лагерей", - говорится в сообщении.

В спасательных операциях участвовала индийская армия. Для того, чтобы избавиться от лишней воды, местная власть вынуждена была открыть шлюзы в 27 водохранилищах.

Население штата Керала составляет 33 млн человек.

Ранее в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали более 70 тысяч человек.

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