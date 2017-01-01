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Россия и еще четыре страны закрепили раздел Каспийского моря

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Документ закрепляет правила судоходства, вылова рыбы, научных исследований и прокладки трубопроводов в данном регионе.
Саммит в Актау
Саммит в Актау
 
Лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении на саммите в Актау подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря, сообщает DW.
 
Работа над документом продолжалась с 1996 года. Конвенция создает основу для создания линий разграничения дна и недр. На основе этой линии в дальнейшем определят долю каждой из пяти стран в Прикаспийском бассейне.
 
Документ также закрепляет правила судоходства, вылова рыбы, научных исследований и прокладки трубопроводов в данном регионе. Каждая из стран установит свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий, а также рыболовную зону, которая будет к ним прилегать.
 
Конвенция также предполагает, что для каждой страны-участницы определят квоты по вылову рыбы. Кроме того, внешняя граница территориальных вод будет считаться государственной границей.
 
Напомним, что Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации. 
 
 
 
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Теги: Россия, Иран, Казахстан, Каспийское море
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Источник: korrespondent.net

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