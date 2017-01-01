Россия и еще четыре страны закрепили раздел Каспийского моря

Документ закрепляет правила судоходства, вылова рыбы, научных исследований и прокладки трубопроводов в данном регионе.

Лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении на саммите в Актау подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря, сообщает DW

Работа над документом продолжалась с 1996 года. Конвенция создает основу для создания линий разграничения дна и недр. На основе этой линии в дальнейшем определят долю каждой из пяти стран в Прикаспийском бассейне.

Документ также закрепляет правила судоходства, вылова рыбы, научных исследований и прокладки трубопроводов в данном регионе. Каждая из стран установит свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий, а также рыболовную зону, которая будет к ним прилегать.

Конвенция также предполагает, что для каждой страны-участницы определят квоты по вылову рыбы. Кроме того, внешняя граница территориальных вод будет считаться государственной границей.