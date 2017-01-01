Во Франции мужчина протаранил двери мечети

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском.

Во французском в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся, со ссылкой на местную префектуру сообщает France 3.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском. По данным СМИ, он из страны Магриба и был ранее судим. Мотивы мужчины неизвестны.

Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.

Voiture b'elier dans la mosqu'ee de Mons en Baroeul (59). Pas plus d'informations pour l'instant. pic.twitter.com/QgPaLizlHs — AliLou (@Ali_Loup) 12 августа 2018 г.