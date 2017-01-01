Во Франции мужчина протаранил двери мечети
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском.
Во французском в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся, со ссылкой на местную префектуру сообщает France 3.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском. По данным СМИ, он из страны Магриба и был ранее судим. Мотивы мужчины неизвестны.
Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.
Voiture b'elier dans la mosqu'ee de Mons en Baroeul (59). Pas plus d'informations pour l'instant. pic.twitter.com/QgPaLizlHs— AliLou (@Ali_Loup) 12 августа 2018 г.
Y'a eu un attentat a la mosqu'ee de mons en baroeul jss choquer pic.twitter.com/juZG2Xd9tx— Nirokhty (@hinawta_) 12 августа 2018 г.
Напомним, что в британском Бирмингеме автомобиль сбил двух человек, вышедших из мечети.
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