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Во Франции мужчина протаранил двери мечети

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В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском.
Инцидент в Лилле
Инцидент в Лилле
 
Во французском в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся, со ссылкой на местную префектуру сообщает France 3.
 
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском. По данным СМИ, он из страны Магриба и был ранее судим. Мотивы мужчины неизвестны.
 
Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети.
 
 
Напомним, что в британском Бирмингеме автомобиль сбил двух человек, вышедших из мечети.
 
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Теги: ДТП, Франция, мечеть, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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