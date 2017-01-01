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В польском городе все полицейские ушли на больничный из-за усталости

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В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой, в Польше полицейским запрещено бастовать.
Польские полицейские устали
Польские полицейские устали

Все полицейские польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости, сообщает портал Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза.

Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.

В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.

Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.

В полиции утверждают, что если эта проблема не будет решена, подобные случаи могут стать регулярными.

Напомним, что в Сейме Польши заявили о необходимости подсчета военных потерь страны, причиненных Советским Союзом.

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Теги: Польша, усталость, полиция, больничные
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Источник: korrespondent.net

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