В польском городе все полицейские ушли на больничный из-за усталости

В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой, в Польше полицейским запрещено бастовать.

Все полицейские польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости, сообщает портал Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза.

Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.

В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.

Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.

В полиции утверждают, что если эта проблема не будет решена, подобные случаи могут стать регулярными.

Напомним, что в Сейме Польши заявили о необходимости подсчета военных потерь страны, причиненных Советским Союзом.