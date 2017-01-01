Япония хочет использовать дроны для доставки грузов в отдаленные районы

Речь идет о малонаселенных районах, где ощущается нехватка рабочих рук, а также о районах, пострадавших от стихийных бедствий.

В Японии дроны будут использовать для доставки почты

Правительство Японии прорабатывает вопрос о доставке грузов в отдаленные и труднодоступные районы с помощью беспилотников, пишет "Коммерсант".

Правительство намерено предложить почтовым компаниям создать специальные площадки, где будут садиться беспилотники. Люди будут приходить туда за посылками, заранее зная номер заказа, при этом беспилотное сообщение будет осуществляться и в обратном направлении.

Наводнения, обрушившиеся на западное побережье Японии, практически полностью парализовали доставку почты в эти районы.

По мнению авторов идеи, беспилотники смогут хорошо адаптироваться к экстремальным условиям, так как обладают датчиками, позволяющими отслеживать изменения погодных условий. Благодаря этим датчикам дроны смогут при необходимости изменить свой маршрут или совершить экстренную посадку.

Напомним, что в Украине появились первые беспилотники на солнечных батареях. Трехметровый самолет можно использовать для аграрных целей и наблюдения с помощью камер.