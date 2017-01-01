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Шойгу посоветовал немцам вспомнить историю

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Таким образом министр обороны ответил на заявления о противодействие России.
Шойгу с президентом РФ Владимиром Путиным
Шойгу с президентом РФ Владимиром Путиным
 
Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал заявление своей немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен о необходимости занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой.
 
Шойгу в эфире телеканала Россия 24 призвал обратиться к истории.
 
 
"Что же касается разговоров с позиции силы, опять же - вернитесь в историю. Если сами не читаете - спросите у дедушек, каково это - разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо бы говорить, выступать", - отметил Шойгу.
 
Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен говорила, в частности, о необходимости сохранения антиросийских санкций. Также она отметила, что "важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой".
 
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Теги: Россия, Германия, Вторая мировая война, Шойгу, армия России
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Источник: korrespondent.net

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