Шойгу посоветовал немцам вспомнить историю

Таким образом министр обороны ответил на заявления о противодействие России.

Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал заявление своей немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен о необходимости занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой.

Шойгу в эфире телеканала Россия 24 призвал обратиться к истории.

"Что же касается разговоров с позиции силы, опять же - вернитесь в историю. Если сами не читаете - спросите у дедушек, каково это - разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо бы говорить, выступать", - отметил Шойгу.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен говорила, в частности, о необходимости сохранения антиросийских санкций. Также она отметила, что "важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой".