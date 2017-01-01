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Турция готовит новую военную операцию в Сирии

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Анкара находится на последней стадии подготовки операции в новых сирийских регионах.
Турецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна находится на последней стадии подготовки новой военной операции в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

"С божьей помощью, в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность", - сказал Эрдоган

Он отметил, что Анкара находится на последней стадии подготовки операции в новых сирийских регионах, чтобы, как и во время военных операции Щит Евфрата и Оливковая ветвь, обеспечить там стабильность.

Эрдоган также сказал, что из Турции в регионы, где проходили эти военные операции вернулись четверть миллиона человек.

Напомним, 20 января генштаб Вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн. Ее цель - создание 30-километровой буферной зоны вдоль границы, с тем, чтобы гарантировать, что в Турцию не проникнут "террористы".
 
 
 
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Теги: Турция, Сирия, Эрдоган, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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