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На авиашоу в Канаде разбился самолет

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На борту самолета находились пилот и четыре взрослых пассажира. Всех их госпитализировали с травмами.
В Канаде на авиашоу потерпел крушение самолет
В Канаде на авиашоу потерпел крушение самолет
skytamer.com


В Канаде на авиашоу в городе Абботсфорд разбился самолет 1930-х годов выпуска, сообщает пресс-служба авиашоу.

Инцидент произошел после окончания шоу, когда биплан deHaviland Dragon Rapide взлетел.

На борту находились пилот и четыре пассажира. Все пятеро были госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, ранее во время показательных выступлений на авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелся. В Таиланде во время авиашоу разбился истребитель и погиб пилот.

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Теги: самолет, Канада, крушение, авиашоу
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Источник: korrespondent.net

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