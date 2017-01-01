На авиашоу в Канаде разбился самолет

На борту самолета находились пилот и четыре взрослых пассажира. Всех их госпитализировали с травмами.

В Канаде на авиашоу потерпел крушение самолет skytamer.com



В Канаде на авиашоу в городе Абботсфорд разбился самолет 1930-х годов выпуска, сообщает пресс-служба авиашоу.

Инцидент произошел после окончания шоу, когда биплан deHaviland Dragon Rapide взлетел.

На борту находились пилот и четыре пассажира. Все пятеро были госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, ранее во время показательных выступлений на авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелся. В Таиланде во время авиашоу разбился истребитель и погиб пилот.

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