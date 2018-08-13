США призывают Британию выйти из сделки с Ираном

Посол США в Лондоне призвал Великобританию поддержать позицию США и выйти из иранской ядерной сделки.



Великобритании следует отказаться от поддержки ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Об этом говорится в статье посла США в Великобритании Роберта Вуда Джонсона, опубликованной в The Sunday Telegraph.

Дипломат отмечает, что власти Ирана ведут "марионеточные войны" и предпринимают "злонамеренные действия" вместо того, чтобы вкладывать средства в экономику страны. По его словам, Ирану необходимо провести реальные изменения, чтобы стать нормальной страной.

"До тех пор Америка усиливает давление, и мы хотим, чтобы Великобритания была на нашей стороне. Настало время двигаться дальше после неудачной сделки в 2015 году. Мы просим Британию использовать ее значительную дипломатическую власть и влияние и присоединиться к нам, поскольку мы ведем согласованные глобальные усилия для достижения настоящего всеобъемлющего соглашения", – говорится в статье Джонсона.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. С одной стороны ее подписал Иран, с другой так называемая группа шести (Германия, Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). Соглашение подразумевало, что Иран пойдет на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы, остальные участники сделки снимут свои санкции в отношении Тегерана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet