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США призывают Британию выйти из сделки с Ираном

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Посол США в Лондоне призвал Великобританию поддержать позицию США и выйти из иранской ядерной сделки.
США призвали Великобританию выйти из ядерной сделки с Ираном
США призвали Великобританию выйти из ядерной сделки с Ираном
Getty Images

Великобритании следует отказаться от поддержки ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Об этом говорится в статье посла США в Великобритании Роберта Вуда Джонсона, опубликованной в The Sunday Telegraph.
 
Дипломат отмечает, что власти Ирана ведут "марионеточные войны" и предпринимают "злонамеренные действия" вместо того, чтобы вкладывать средства в экономику страны. По его словам, Ирану необходимо провести реальные изменения, чтобы стать нормальной страной.
 
"До тех пор Америка усиливает давление, и мы хотим, чтобы Великобритания была на нашей стороне. Настало время двигаться дальше после неудачной сделки в 2015 году. Мы просим Британию использовать ее значительную дипломатическую власть и влияние и присоединиться к нам, поскольку мы ведем согласованные глобальные усилия для достижения настоящего всеобъемлющего соглашения", – говорится в статье Джонсона.
 
Напомним, ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. С одной стороны ее подписал Иран, с другой так называемая группа шести  (Германия, Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). Соглашение подразумевало, что Иран пойдет на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы, остальные участники сделки снимут свои санкции в отношении Тегерана.
 
В мае этого года США вышли из ядерной сделки. Остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отказались поддержать решение Вашингтона и заявили о своей приверженности сделке с Ираном. В начале августа США возобновили действие санкций против Ирана.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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jupiters    13.08.2018, 01:05
Оценка:  0
jupiters
гроши давай
jupiters    13.08.2018, 01:04
Оценка:  0
jupiters
где мои деньги -?
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