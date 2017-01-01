На греческом острове объявили ЧП из-за лесных пожаров
На греческом острове Эвбея объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, бушующих не первую неделю.
Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис объявил на острове Эвбея чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров.
"Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции", – написал чиновник на своей странице в Facebook.
В настоящее время местные органы самоуправления помогают в тушении пожара.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 94 человек. Задержан мужчина, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.
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