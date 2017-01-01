На греческом острове объявили ЧП из-за лесных пожаров

На греческом острове Эвбея объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, бушующих не первую неделю.



Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис объявил на острове Эвбея чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров.

"Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

В настоящее время местные органы самоуправления помогают в тушении пожара.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 94 человек. Задержан мужчина, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet