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Сильное землетрясение произошло на Аляске

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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился в 65 километрах от населенного пункта Кактовик.
На Аляске произошло землетрясение
На Аляске произошло землетрясение
Getty Images


Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служа США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров в 65 километрах к юго-западу от населенного пункта Кактовик.

Информации о пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 11 августа возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Теги: США, Землетрясения, Аляска, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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