Сильное землетрясение произошло на Аляске
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился в 65 километрах от населенного пункта Кактовик.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служа США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров в 65 километрах к юго-западу от населенного пункта Кактовик.
Информации о пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, 11 августа возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент