Сильное землетрясение произошло на Аляске

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился в 65 километрах от населенного пункта Кактовик.



Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служа США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров в 65 километрах к юго-западу от населенного пункта Кактовик.

Информации о пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 11 августа возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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