Экскурсионный трактор с туристами перевернулся в Германии
В результате падения экскурсионного трактора с прицепом для пассажиров пострадали не менее 27 человек.
В районе Лидербах в Германии в воскресенье, 12 августа, экскурсионный трактор с прицепом попал в ДТП. В результате аварии пострадали не менее 27 человек, сообщает Hessenschau.
Трактор катал туристов по полю. На крутом повороте машину занесло и она перевернулась.
Среди 27 пострадавших около половины – дети. Шесть потерпевших получили серьезные травмы.
Катание на тракторе является популярным местным развлечением. Туристов возят по полям и лабиринту на кукурузном поле.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области мужчина трактором переехал собственную мать, а в Харьковской области трактор задавил женщину на мусорной свалке.
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