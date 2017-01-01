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Экскурсионный трактор с туристами перевернулся в Германии

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В результате падения экскурсионного трактора с прицепом для пассажиров пострадали не менее 27 человек.
Трактор перевернулся на кукурузном поле
Трактор перевернулся на кукурузном поле
hessenschau.de
 
В районе Лидербах в Германии в воскресенье, 12 августа, экскурсионный трактор с прицепом попал в ДТП. В результате аварии пострадали не менее 27 человек, сообщает Hessenschau.
 
Трактор катал туристов по полю. На крутом повороте машину занесло и она перевернулась.
 
Среди 27 пострадавших около половины – дети. Шесть потерпевших получили серьезные травмы.
 
Катание на тракторе является популярным местным развлечением. Туристов возят по полям и лабиринту на кукурузном поле.
 
Ранее сообщалось, что в Ровенской области мужчина трактором переехал собственную мать, а в  Харьковской области трактор задавил женщину на мусорной свалке.

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Теги: ДТП, Германия, трактор, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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