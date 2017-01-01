Южная Корея и КНДР анонсировали новый саммит

Южная и Северная Кореи начинают подготовку к новому двустороннему саммиту. Переговоры планируется провести в демилитаризованной зоне.

Переговоры представителей КНДР и Южной Кореи (фото из архива)



Делегации от Южной Кореи и КНДР в понедельник, 13 августа, начнут переговоры вокруг организации нового двустороннего саммита лидеров двух стран, сообщает Интерфакс.

На переговорах будут согласовываться место и время третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью текущего года в Пхеньяне могут быть внесены изменения.

Стороны также обсудят выполнение договоренностей, выработанных по итогам предыдущего саммита.

Переговоры будут проходить в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Напомним, 14 июня делегации Южной Кореи и КНДРзаключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. 31 июля представители стран провели встречу, на которой договорились убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.

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