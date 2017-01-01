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Эрдоган призвал США "вернуться в правовое русло"

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Президент Турции обратился к Соединенным Штатам Америки с призывом "вернуться в правовое русло".
Эрдоган призвал США не выходить за рамки международного права в отношениях с Турцией
Эрдоган призвал США не выходить за рамки международного права в отношениях с Турцией


Турция призывает США "вернуться в правовое русло". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

"У нас нет такого понятия, как игнорирование норм права. Мы приглашаем США вернуться в правовое русло", – сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция "действует, исходя из международных соглашений".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции. Теперь они составят 50% и 20% соответственно.

Эрдоган призвал власти США пересмотреть отношение к Турции, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.

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Теги: США, Турция, дипломатические отношения, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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