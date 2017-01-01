В Китае произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находился в 40 километрах к юго-востоку от города Юйси.
В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 7 километров в 40 километрах к юго-востоку от города Юйси.
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Землетрясение в Индонезии: число жертв приближается к 400
Землетрясение в Индонезии: число жертв приближается к 400
Ранее сообщалось, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент