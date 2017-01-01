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В Китае произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находился в 40 километрах к юго-востоку от города Юйси.
Землетрясение произошло в Китае
Землетрясение произошло в Китае
Flickr/ Matt Katzenberger
 
В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Геологическая служба США (USGS).
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 7 километров в 40 километрах к юго-востоку от города Юйси.
 
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

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Теги: Китай, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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